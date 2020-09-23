Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak? MEB öğretmen atamalarını ne zaman yapacak?

Atama haberi bekleyen öğretmenler seslerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a duyurmaya çalışıyor. Twitter üzerinden çalışma yapan kullanıcılar #Öğretmene60BinAtamaMüjdesi hashtagi ile çalışma yaparak tekrar atama beklediklerini ifade ediyor. Peki öğretmenlere 60 bin atama ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin atamasını gerçekleştirmişti. Bu tarihten sonra tekrar atama yapmayan MEB'e Twitter kullanıcılarından tepki geldi. Öğretmenlere 60 bin atama yapılması için #Öğretmene60BinAtamaMüjdeöğsi etiketi ile sesini duyurmaya çalışan öğretmenler atama bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığından öğretmenlere atama yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İşte atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarından birkaç tanesi;



