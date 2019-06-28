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Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında öğretmenlerden oluşturulan arama kurtarma ekibine eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Afyonkarahisar’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden 25 kişilik arama ve kurtarma timleri oluşturuldu.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında öğretmenlerden oluşturulan arama kurtarma ekibine eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.
İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Afyonkarahisar’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden 25 kişilik arama ve kurtarma timleri oluşturuldu. 25 öğretmene 32 saat süre ile arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik temel afet bilinci ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi. AFAD İl Müdürlüğü Eğitim alanında bulunan enkazda arama kurtarma tekniklerinin uygulandığı tatbikatta köpekler de kullanıldı.
DOĞAL AFETLERDE ÖĞRETMENLERİMİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ
Eğitimlerle ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, afetlerde öğretmenlerden faydalanmak istediklerini söyledi. Müdür Yalçın şöyle konuştu;
“AFAD Müdürlüğümüz ile yaptığımız bir protokol çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımızı bir eğitime tabi tuttuk. Bu arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gelen öğretmenlerimiz. Arama kurtarma çalışmaları yapmaları, bu konuyla ilgili temel bilgileri edinmeleri için buradalar. Doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız anlarda öğretmenlerimizden faydalanmak istiyoruz.”
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da, öğretmenlerden 2 tim oluşturduklarını belirtti. Oluşturdukları timi tamamen gönüllü kişilerden oluşturduklarını altını çizen Buldan; “Çalışmalara katılan gönüllülerden 25 kişilik öğretmen ekibi seçildi. İki tim oluşturduk bu arkadaşlardan. Bu timdeki arkadaşlara 4 gün boyunca arama kurtarma alanında hafif arama kurtarma olarak adlandırdığımız bilgiler aktarıldı. Bu arkadaşlara hem teorik hem de pratik eğitimler verildi” dedi.
Eğitimlere katılan 25 öğretmene sertifikalar dağıtıldı.

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi
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