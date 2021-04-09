Öğretmenlere aşı randevusu ne zaman açılacak? Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Okullarda yüz yüze eğitim süreci illerin durumuna göre valiliklerin takibinde devam ediyor. Öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı uzun süredir merak edilirken, Bakan Selçuk gündeme dair yaptığı açıklamalarda öğretmenlerin yüzde 10'unun koronavirüs aşısı yaptırdığını belirtti. Peki, öğretmenler ne zaman kovid aşısı olacak? İşte, Bakan Selçuk'un açıklamaları...

ÖĞRETMENLERE AŞI RANDEVUSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs (Covid-19) aşısı olacağı konusunda şunları söyledi:

"Öğretmenlerle ilgili ilk önce köy okullarından başlamak üzere öğretmenlerimizin yüzde 10'u, Kovid-19 geçirenler hariç aşılandı, ikinci aşıları da devam ediyor. Bir milyon 259 bin öğretmenin öncelikli olarak köy okullarından başlamak üzere tanımladığımız öğretmenler var. Peyderpey aşılamalar yapılıyor, bir problem yok. Bazen aşıların gelmesinde gecikmeler olduğu için bu öğretmenlerimizin aşılanmasına da yansıyor.

Önümüzdeki günlerde bunun hızla artacağını söyleyebilirim. 125 bin öğretmenimizin aşılanacağını da buradan söylemiş olayım. Bizim öğretmenlerimiz çok kıymetli ve öncelik olarak aşılanmalarını benim istemem çok doğal.

O yüzden bunu sürekli olarak takip ediyoruz. Aşılar geldiğinde bu aşıların peyderpey olacağını söyleyebilirim. Aşı konusuyla ilgili Türkiye'nin bir sıkıntısı yok."

