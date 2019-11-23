HABER

Öğretmenlere, Balon balığı tehlikesine karşı eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:06 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden öğretmenler, son zamanlarda Türkiye karasularında görülen tehlikeli tür Balon balığına karşı bilgilendirildi.Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden öğretmenler, son zamanlarda Türkiye karasularında görülen tehlikeli tür Balon balığına karşı bilgilendirildi.
Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Okulların ara tatilde bulunmasıyla birlikte düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğretmenlerde yüzlerce çeşit mumyalanmış balıkların bulunduğu müzeyi ziyaret etti. Burada devasa büyüklükteki balıkları gören öğretmenlere Balıkçı Kenan Balcı tarafından bilgilendirme yapıldı. Balcı, son zamanlarda Türkiye karasularında görülen Balon balığı tehlikesi hakkında da bilgilendirmede bulundu.

“Biz öğretmenler anlattık, onlarda öğrencilerine anlatacaklar”
Öğretmenlerin ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Balcı, öğretmenlerin müzeyi ilginç bulduklarını ifade ederek, “Denizlerde hem korkutucu hem ürpertici, hem çok tatlı hem de acı balıkları bulunuyor. Acı derken zehirli balıkları kastediyoruz. Biz de bu balık türlerini öğretmenlere anlattık. Onlarda öğrencilerine bu balık türlerini anlatıp önerilerde bulunacaklar” dedi.

"Balon balığı tehlikesine karşıda bilgi sahibi olduk"
Öğretmenlerin 1 haftalık seminer süreci kapsamında müzeye ziyarete geldiklerini kaydeden öğretmen Nilüfer İnan, “Arkadaşlarımız ile bir müze ziyareti yapmamız gerekiyordu. Hem de balıklarımızı tanımak istedik. Bildiğimiz kadarıyla bu müze Türkiye’de tek bir müze. Bu müzeye gelmeyi uygun bulduk. Hem balıkların tadına baktık hem de son günlerde basından izlediğimiz kadarıyla balon balığı tehlikesine karşıda burada bilgi sahibi olduk. En kısa zamanda öğrencilerimizi de buraya getireceğiz. Misafirperverliğinden dolayı da Kenan beye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Köpek kediyi emzirip, annelik yapıyorKöpek kediyi emzirip, annelik yapıyor
Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.