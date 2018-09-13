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Öğretmenlere bedelli askerlik kolaylığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:41 | Son Güncelleme

Öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecek

Öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecek.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına gönderecek.

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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