İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, öğretmenlere beslenme konusunda hizmet içi eğitim verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın 2011'de Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi'nde geçen yıl öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bakanlıkça sertifikalandıran hizmet içi eğitim programı, bu yıl da yapılıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de öğretmenlere beslenme konusunda eğitim verilecek.

Bugüne kadar 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan proje, Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize'nin eklenmesiyle 15 ilde uygulanıyor. Bu yıl hizmet içi eğitimle bin öğretmene ulaşılması planlanıyor. Projenin mesajlarını çocuklara daha iyi aktarabilmek için hazırlanan okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikaye kitabı da çocuklara dağıtılacak.