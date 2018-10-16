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Öğretmenlere beslenme konusunda hizmet içi eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Sabri Ülker Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde, İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de öğretmenlere beslenme konusunda eğitim verilecek

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, öğretmenlere beslenme konusunda hizmet içi eğitim verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın 2011'de Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi'nde geçen yıl öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bakanlıkça sertifikalandıran hizmet içi eğitim programı, bu yıl da yapılıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de öğretmenlere beslenme konusunda eğitim verilecek.

Bugüne kadar 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan proje, Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize'nin eklenmesiyle 15 ilde uygulanıyor. Bu yıl hizmet içi eğitimle bin öğretmene ulaşılması planlanıyor. Projenin mesajlarını çocuklara daha iyi aktarabilmek için hazırlanan okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikaye kitabı da çocuklara dağıtılacak.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin daha çok çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"2011'de Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yemekte Denge, 20 bin öğrenciden milyonlara ulaştı. Geçen yıl projemizde attığımız önemli adımlardan biri projenin temel mesajlarının okullarda ilgili derslerde okutulması, bir diğeri ise öğretmenlerimize hizmet içi eğitim kapsamında temel beslenme eğitimi verilmesidir. Bu yılın en önemli adımı ise projenin uygulandığı il sayısının Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize’nin eklenmesiyle birlikte 15’e ulaşması oldu. Hizmet içi eğitimlere de devam ediyoruz. Hedefimizde daha çok çocuğa, ebeveyne ve öğretmene ulaşmak var."

Yemekte Denge Projesi, Türkiye'de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin ve ebeveynlerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve okullarda görev yapan çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine destek olmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
beslenme Milli eğitim Bakanlığı Sabri Ülker Vakfı

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