Öğretmenlere çevrim içi enstrüman kursu 2021... MEB’in sanatsal çalışmaları devam ediyor!

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, salgının başladığı ilk günlerde 3 Nisan 2020’de öğrenci, öğretmen ve veliler için "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesinin başlatıldığını hatırlattı.

Proje kapsamında müzik öğretmenlerinin, enstrümanları eşliğinde seslendirdiği ve evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videolarla tüm Türkiye’ye "Evde kal müzik dinle" mesajını ilettiğini söyleyen Boyacı, bu süreçte veli, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klibin yayınlandığını belirtti.

Boyacı, müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde evlerinde kalan meslektaşları için çektiği, bağlama, ney, gitar, ukulele ve keman gibi enstrümanların "temel düzey enstrüman eğitimi" videolarının da Genel Müdürlüğün kanalında yayınlandığını aktardı.

ÖĞRETMENLERDEN ENSTRÜMAN KURSUNA 2 MİLYON 234 BİN 148 BAŞVURU

Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanıp 2 milyon 234 bin 148 kursiyerin başvurusuna açılan programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri"nin de dahil edildiğini belirten Boyacı şunları kaydetti:

"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri devam etmektedir."

