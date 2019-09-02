SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesleki çalışma programı ile seminer konuları belirlendi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program illere gönderildi.

Öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapacakları ve bugün başlayan 2019 eylül dönemi mesleki çalışma programı 5 gün sürecek.

Bu yılki programa göre, öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını ön plana çıkaran bir dizi mesleki gelişim etkinlikleri ile sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak.