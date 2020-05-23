Öğretmenlere Göre Online Eğitim Sınıfın Yerini Tutmuyor

Amerika’da okulların çoğu Corona virüsü salgını nedeniyle sonbaharda başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına kadar kapalı. Birçok öğretmen ve öğrenci derslere internet üzerinden devam ediyor. Ancak bu yöntem beraberinde beklenmedik bazı zorluklar da getiriyor.
Amerika’nın dört bir yanında öğrenciler ve öğretmenler Corona virüsü önlemlerinden dolayı online eğitime yöneldi. Bazı eğitim uzmanlarına göre bu yöntem okul kavramını ve işleyişini değiştirebilir.
New York eyaletinde öğretmen Barry Hoff, “Bence bu durum eğitim sisteminde bir dönüşüm yaratacak çünkü her öğretmen öğrencileriyle uzaktan çalışmanın yolunu bulmak zorunda kaldı. Okula geri döndüğümüzde, okul yapısının değişeceğini sanmıyorum ama okullar kardan dolayı kapandığında bu yöntem devreye girebilir” diyor.
Öğretmenler yeni yöntem konusunda temkinli konuşsa da, Classkick gibi uygulamaları geliştirenler iyimser.
Salgından önce, Amerika’da sınırlı sayıda okul bu tür hizmetleri kullanıyordu. Ancak salgınla birlikte, okulların Classkick gibi uygulamalara talebi arttı.
Classkick’in kurucu ortağı Andrew Rowland, “Son 10 gün içinde 7 bini aşkın okul kayıt yaptırdı ve sırada bekleyenler var” diye konuşuyor.
Ancak öğretmenlere göre, başarılı da olsa hiçbir yöntem sınıfın yerini tutmuyor.
Utah eyaletinde okul öğretmeni Kimberly Gardner, “Yüz ifadelerini göremiyorum. Sınıfta yapabildiğim gibi bir şeyi anlayıp anlamadıklarını gözlerinden okuyamıyorum” diyor.
Ancak bazı öğretmenler, çocukların online derslere katılımının sınıftakinden fazla olduğunu gözlemlemiş.
Michigan eyaletinde okul öğretmeni Douglas Ragan, “Bu psikolojik bir durum mu bilmiyorum ama bir öğrenci ayağa kalkmak ve tahtanın önüne geçip herkesin önünde durmak zorunda olmadan, sadece yaptığı ödevler hakkında konuştuğunda derse daha fazla katılıyor” dedi.
Online eğitime zorunlu geçiş yapmak zorunda kalan eğitimciler ilk başta büyük zorluklar yaşadıklarını ancak bu yöntemin gelecekte fayda sağlayacağına inandıklarını söylüyor.