Öğretmenlere Göre Online Eğitim Sınıfın Yerini Tutmuyor

Amerika’da okulların çoğu Corona virüsü salgını nedeniyle sonbaharda başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına kadar kapalı. Birçok öğretmen ve öğrenci derslere internet üzerinden devam ediyor. Ancak bu yöntem beraberinde beklenmedik bazı zorluklar da getiriyor.

Amerika’nın dört bir yanında öğrenciler ve öğretmenler Corona virüsü önlemlerinden dolayı online eğitime yöneldi. Bazı eğitim uzmanlarına göre bu yöntem okul kavramını ve işleyişini değiştirebilir.

New York eyaletinde öğretmen Barry Hoff, “Bence bu durum eğitim sisteminde bir dönüşüm yaratacak çünkü her öğretmen öğrencileriyle uzaktan çalışmanın yolunu bulmak zorunda kaldı. Okula geri döndüğümüzde, okul yapısının değişeceğini sanmıyorum ama okullar kardan dolayı kapandığında bu yöntem devreye girebilir” diyor.

Öğretmenler yeni yöntem konusunda temkinli konuşsa da, Classkick gibi uygulamaları geliştirenler iyimser.

Salgından önce, Amerika’da sınırlı sayıda okul bu tür hizmetleri kullanıyordu. Ancak salgınla birlikte, okulların Classkick gibi uygulamalara talebi arttı.