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Öğretmenlere maaş ödenmeyen okulda velilerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

  ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, öğretmenlere 3 aydır maaş ödenmediği ileri sürülen kolejde eğitim gören öğrencilerin velileri, okul önünde toplanıp basın açıklaması yaparak, duruma tepki gösterdi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, öğretmenlere 3 aydır maaş ödenmediği ileri sürülen kolejde eğitim gören öğrencilerin velileri, okul önünde toplanıp basın açıklaması yaparak, duruma tepki gösterdi.

Doğa Koleji önünde toplanan yaklaşık 50 veli, öğretmenler ile idari personele maaşlarının ödenmemesine tepki gösterdi. Akşam saatlerine kadar okul önünde bekleme kararı alan veliler adına Sellcen Ercan, basın açıklamasını okudu. Ercan, kolejde eğitim gören öğrencilerin velileri olarak toplandıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Eğitim kutsal bir görevdir. Kar amacı güdülerek yapılmamalıdır. Velilerden yüksek okul ücretleri alınarak, öğretmen ve diğer çalışanlara düşük ücret ödenerek, insanların emekleri sömürülmektedir. Sonrasında da özel okullardan elde edilen yüksek karlar başka sektörlere kaydırılmakta ve şu an yaşadığımız durumlar ortaya çıkmaktadır. Bugün bu okul için yarın ise diğer benzer okullar için ortaya çıkacaktır. Bu nedenle özel okulların ücret, gelir ve gider dengeleri, ödeme şeffaflığı ve eğitim esasları yasal standartlara bağlanmalıdır. Bizim burada bulunmamızın tek sebebi çocuklarımızın okullarında kendi öğretmenleriyle eğitimlerini tamamlamasını istemektir. Öğretmenlerimizin ücretlerinin ödenmesini istiyoruz. Şu an çocuklarımızın başka okullara yerleştirilmesini istemiyoruz. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanı'mızdan rica ediyoruz. Onlara güveniyoruz."

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