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Öğretmenlere oryantiring eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: - "Oryantiring eğitimleri hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerimizde devam ediyor. Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik oryantiring eğitimlerinin hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerde devam ettiğini belirterek "Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz." dedi.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmenlerin becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program kapsamında oryantiring eğitimi verildi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğretmenlere verilen bu eğitimde asıl hedef kitlenin öğrenciler olduğunu ifade etti.

Oryantiringi bir spor dalı olmanın ötesinde çocukların hayata hazırlanabilmeleri için iyi bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Boyacı, "Bu yüzden öğretmenlerimize bu eğitimi vermeyle başladık. Etkinlik temelli olması da bu işin ayrıca önemli bir tarafı. Bunları merkezi eğitimler olarak açtık. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren oryantiring eğitimleri hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerimizde devam ediyor. Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz." dedi.

Çocukların oyunla hayatı deneyimleyebileceğine işaret eden Boyacı, oryantiringin çocuklara bu anlamda bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Boyacı, "Bu fırsatı sunarken de dirayet, azim, birlikte çalışma, beraber hareket etme, ortak hedefe birlikte ulaşma gibi temel becerileri çocukların yaşayarak ve eğlenerek öğrenmesi. Bunları öğretecek olan öğretmenlerimiz için elbette bunları aynı koşullar içerisinde verebilmek bizim öncelikli amaçlarımızdan biri." diye konuştu.

Oryantiring eğitiminin ardından yaklaşık 100 öğretmen, okul bahçesinde haritadan yön bulmak ve hedefleri sırasıyla dolaşmak için yarıştı.

Yarışmada birinci gelen takımın kupasını Boyacı verdi.

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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı Oryantiring

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