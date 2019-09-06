Öğretmenlere oryantiring eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik oryantiring eğitimlerinin hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerde devam ettiğini belirterek "Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz." dedi.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmenlerin becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program kapsamında oryantiring eğitimi verildi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğretmenlere verilen bu eğitimde asıl hedef kitlenin öğrenciler olduğunu ifade etti.

Oryantiringi bir spor dalı olmanın ötesinde çocukların hayata hazırlanabilmeleri için iyi bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Boyacı, "Bu yüzden öğretmenlerimize bu eğitimi vermeyle başladık. Etkinlik temelli olması da bu işin ayrıca önemli bir tarafı. Bunları merkezi eğitimler olarak açtık. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren oryantiring eğitimleri hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerimizde devam ediyor. Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz." dedi.