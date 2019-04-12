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Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Orhangazi Kaymakamlığı tarafından BEBKA ile birlikte hazırlanan "Sanal Gerçeklik İçin İçerik Hazırlama Projesi" sürüyor.

Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

Orhangazi Kaymakamlığı tarafından BEBKA ile birlikte hazırlanan "Sanal Gerçeklik İçin İçerik Hazırlama Projesi" sürüyor. Orhangazi’de farklı okullardan 20 öğretmene eğitim verildi.
Orhangazi’de farklı okullardan 20 öğretmene "Sanal Gerçeklik için İçerik Hazırlama Eğitimi" verildi. 4 gün süren ve toplam 26 saatlik eğitim İstanbul’dan İnfotron firması tarafından verildi. Sertifika alan öğretmenler okullarda sanal gerçeklik laboratuarlarında sanal gözlüklerle öğrencilere eğitim verebilecek.

Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi

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