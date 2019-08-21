Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tekrar temelli bir bakış açısı yerine, sürekli yeni ve karşılaşılmadık durumlarda nasıl bir tavır ve tutum takınacağımızın muhakkak suretle öğretmenlerimiz tarafından içselleştirilmesi lazım." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca fen bilimleri, matematik ve bilişim teknolojileri alanlarında görev yapan öğretmenlere yönelik hazırlanan "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme" mesleki gelişim programı tanıtıldı.

Bakan Selçuk, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, eğitim konusunda yerel bir bakış açısıyla hareket etmediklerini belirterek, mesajı insan olan her meselenin evrensel bir çıkışa sahip olduğunu, daha sonra milletlere göre şekillendiğini ifade etti.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliklerini önemsediklerini söyleyen Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün öğretmenler için sürekli eğitim çalışması düzenlemesinin ayrı bir kıymeti bulunduğunu ifade etti.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Çünkü hep ifade etmeye çalıştığım husus, meselemizin öğretmen meselesi olmasıdır. Çocuklar zaten hazırlar, onların hizmet içi eğitim alması gerekmiyor. Biz kendimizden başlayan bir süreci, sürekli tazelenme, yenilenme ve insanın hayvandan farklı olarak her an yeni ve farklı olanı tasavvur etme ve ortaya koyma edimini düşünmek durumundayız. Tekrar temelli bir bakış açısı yerine, sürekli yeni ve karşılaşılmadık durumlarda nasıl bir tavır ve tutum takınacağımızın muhakkak suretle öğretmenlerimiz tarafından içselleştirilmesi lazım."