Öğretmenlere yönelik ‘Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme’ programı tanıtıldı

Nevzat Özgörkey Su (NEVSU) Vakfı’nın sponsor olduğu ’Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme’ mesleki gelişim programının tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programı kapsamında, Hacettepe Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi Tasarım Okulu (D-School) eğitimcileri tarafından fen, matematik ve bilişim teknolojileri alanında görev yapan öğretmenlere eğitimler verildi. Program ile eğitici eğitimi alan 80 öğretmenin görev yaptıkları illerde diğer öğretmenlere eğitim vermesi planlanıyor. Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünmeleri, ulusal ve uluslararası mesleki gelişim ağına dahil olmaları amaçlanıyor.

"Öğretmenlerimiz için taze bir başlangıç"

Katılımcılara ve Nevzat Özgörkey Su (NEVSU) Vakfı temsilcilerine teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu çalışma ile ’Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme’ mesleki gelişim programı başlamış oluyor. Bu küçük bir tohum ama çok büyüyecek bir tohum. Bütün okullarımızda tasarım odaklı düşünme anlayışının gelişmesiyle ilgili bir ümidimiz var. Bu yüzden fen bilgisi, matematik, bilişim teknolojileri gibi alanlardaki öğretmenlerimiz ile taze başlangıç yapalım ve bu başlangıcın sonucunda ortaya çıkacak yapının ölçeklendirilmesi anlamında yeni çalışmalarımız olsun istiyoruz. Bütün Türkiye’de hemen yapmak zorunda değiliz. Altyapısı hazır olan, bizim rahatlıkla uygulama imkânı bulabileceğimiz iş ve işlemleri yapalım" dedi.

Tanıtımda, M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Nevzat Özgörkey Su (NEVSU) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Adalı, Nevzat Özgörkey Su (NEVSU) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Özgörkey, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Joseph Makokha ve Stanford Üniversitesi Öğrenme Deneyimi Tasarımcısı Marie Trudelle ve programa katılan öğretmenler yer aldı.