Öğretmenleri silahla yaralayan polisin 22 yıl hapsi istendi

Bursa’da çocuklarının eğitim gördüğü okulun müdiresini ve müdür yardımcısını silahla yaralayan polis memuru hakkında savcı mütalaasını açıkladı. 2 müebbet hapis talebiyle hakkında dava açılan sanık polis hakkında savcı 22 yıl 5 ay hapis cezası istedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

Olaydan sonra polis memuru İlhan Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açılan İlhan Ö’nün tutuklu yargılamasına devam edildi. Davanın son celsesinde tanık beyanları dinlendi. Beyanların ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık polisin 22 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen matematik öğretmeni Ayten Çakmak, okulda 11 yıldır görev yaptığını, sanığın kızının 1,5 yıldır öğretmeni olduğunu söyleyerek, “Kızın annesi sürekli okula gidip geliyordu. Sanığın kızının rahatsız edildiği iddiasıyla müdür yardımcısı Sinan bey, sınıfa gelerek ‘rahatsız edenler var mı’ sorusuna öğrenciler "hayır" dedi. Sinan hocam, bir iki defa tekrarladı, yine öğrenciler "hayır" dedi. Kesinlikle öğrenci adından ve taciz olayından bahsetmedi” dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütaalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, okul müdürü Tülay Taş ile müdür yardımcısı Sinan Delibaş’a karşı silahla yaralama olayına “Kasten yaralama ve kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma” suçlarından 22 yıl 5 ay hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere Mart ayına erteledi.



