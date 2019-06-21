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Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü, 14'ü öğretmen, 2'si öğretmen çocuğu, 17 kişi yaralandı.
​Kaza, saat 16.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Cankurtaran Milli Parkı yolunda meydana geldi. Milli Park'tan Denizli'ye giden Adnan Er, yönetimindeki 20 S 0655 plakalı midibüsün direksiyon kontrolünü kaybetti. Midibüs, yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 14 öğretmen, 2'si öğretmen çocuğu ve şoför, toplam 17 kişi yaralandı. Yan yatan midibüsteki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kırılan camlardan çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada öğretmen çocuğu olan 5 yaşındaki Gülsüm Berru Duru'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralanan öğretmenlerin Hürriyet Ortaokulu'nda görev yaptığı, yıl sonu nedeniyle 'Doğa'da öğreniyorum' etkinliği kapsamında milli parka hem piknik, hem de eğitim amacıyla gittikleri öğrenildi.

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Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralıÖğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralıÖğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralıÖğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

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