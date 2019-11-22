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Öğretmenlerin balonla Pamukkale heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:00 | Son Güncelleme

Öğretmenlerin balonla Pamukkale heyecanı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Öğretmenler Günü kapsamında bir grup öğretmen, sıcak hava balonuna binerek beyaz cennet Pamukkale'yi havadan izleme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik dolayısıyla Pamukkale Mahallesindeki Kocaçukur mevkisinde bir araya gelen 45 öğretmen, Türk bayrakları ve "İyi ki varsın öğretmenim" yazılarıyla süslenen iki sıcak hava balonuna bindi.

Balonlarla yaklaşık bin metreden Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini deneyimleme fırsatı bulan öğretmenler, yaklaşık 40 dakikalık tur sonrası iniş yaptı.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu organizasyonlarda tüm öğretmenleri ağırlamak istediklerini ancak imkanlar dahilinde çeşitli yarışma ve projelerde kenti temsil eden 45 öğretmeni tura çıkardıklarını anlattı.

Balon turunun güzel bir anı olduğunu düşündüğünü aktaran Vural, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını da ifade etti.

Tura katılan öğretmenlerden Şükrü Kömürcü, 35 yıllık öğretmen olduğunu, ilk kez balon seyahatine çıktığını belirterek kendilerine sağlanan imkandan dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Öğretmen Emine Horzum ise balon turunun çok güzel bir hediye olduğunu, bugün tura katılan çoğu öğretmenin ilk kez balon deneyimini yaşadığını aktardı.

Öğretmen İzzet Yıldırım da balon turunun kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "24 Kasımlara böyle girmek bizi daha da motive ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğretmenlere balon turu düzenleyen Nevzat Köse de Pamukkale'de uçuş yapan 40 balonla bölgenin eşsiz güzelliğini havadan deneyimleme imkanı sağladıklarını, bu özel günde de öğretmenleri unutmadıklarını kaydetti.

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