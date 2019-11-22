Öğretmenlerin balonla Pamukkale heyecanı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Öğretmenler Günü kapsamında bir grup öğretmen, sıcak hava balonuna binerek beyaz cennet Pamukkale'yi havadan izleme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik dolayısıyla Pamukkale Mahallesindeki Kocaçukur mevkisinde bir araya gelen 45 öğretmen, Türk bayrakları ve "İyi ki varsın öğretmenim" yazılarıyla süslenen iki sıcak hava balonuna bindi.

Balonlarla yaklaşık bin metreden Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini deneyimleme fırsatı bulan öğretmenler, yaklaşık 40 dakikalık tur sonrası iniş yaptı.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu organizasyonlarda tüm öğretmenleri ağırlamak istediklerini ancak imkanlar dahilinde çeşitli yarışma ve projelerde kenti temsil eden 45 öğretmeni tura çıkardıklarını anlattı.

Balon turunun güzel bir anı olduğunu düşündüğünü aktaran Vural, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını da ifade etti.

Tura katılan öğretmenlerden Şükrü Kömürcü, 35 yıllık öğretmen olduğunu, ilk kez balon seyahatine çıktığını belirterek kendilerine sağlanan imkandan dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.