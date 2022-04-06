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Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Fotoğrafı paylaşılanlar meğer...

06.04.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem olan öğretmen sayfasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlişki isteyen öğretmenleri bir araya getirdiği iddia edilen sayfa inceleme altına alındı. Paylaşılan profillerin çoğunun öğretmen olmadığı tespit edildi. Çok sayıda tepkinin geldiği Instagram sayfası için Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikalardan da açıklama geldi. İşte sosyal medyayı karıştıran olayın detayları...

Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Fotoğrafı paylaşılanlar meğer...

Günler önce öğretmenlerin birbirleriyle tanışmak için açtığı sayfa sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kişisel özellikler ve fotoğrafların paylaşıldığı sayfada isteyen kullanıcılar istediği paylaşım için yorumda bulunabiliyordu. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına zarar verdiği tartışmalarının büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve profillerin çoğunun gerçek öğretmen olmadığı tespit edildi.

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SAYFANIN BİLGİLENDİRMESİ YALAN ÇIKTI

Instagram'da yer alan Öğretmenler Çift sayfasının bilgilendirme kısmında, "Sadece Öğretmenlere özel ciddi tanışma ve evlilik platformudur. Aradığınız kişiyi bulmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Sadece Öğretmenler" notu yer alıyor. Birkaç günde 20 binden fazla takipçiye ulaşan sayfanın bu bilgilendirmesinin doğru olmadığı Milli Eğitim tarafından ortaya çıkarıldı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden sayfada etiketlenen kullanıcıların sayfasına ya ulaşılmıyor ya da sahte hesaplara yönlendiriliyor.

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TÜRK-EĞİTİM SEN'DEN AÇIKLAMA

Kanal D'ye konuşan Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan bu izdivaç sayfasını 'istismar' olarak değerlendirdi. Geylan, "Bu sayfaya girenlerin gerçekten öğretmen olduğuna inanmıyorum. Öğretmenlik adı verilerek güya bir arkadaşlık, evlilik sitesi kurulmasını bir istismar olarak görüyorum." ifadelerini kullandı. Geylan ayrıca bir suç tespit edilmesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

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PROFİLLER ÖĞRETMENLERE AİT DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara konu olan sayfadaki isimlerin çoğunun öğretmen olmadığını tespit etti. Bakanlık ayrıca, "meslek onurunun zedelenmesi" gerekçesiyle inceleme başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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