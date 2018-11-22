HABER

Öğretmenlerin konseri büyük ilgi gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 20:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında konser veren öğretmenlerin performansı, izleyenlerden tam not aldı.

Öğretmenlerin konseri büyük ilgi gördü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında konser veren öğretmenlerin performansı, izleyenlerden tam not aldı.
Bir alışveriş merkezine bağlı meydanda gerçekleşen konser öncesinde Büyükşehir Belediye Bandosu, mini bir dinleti sundu. Gençlik Marşı ve İzmir Marşı'nı çalan bando ekibine alanı dolduranlar eşlik etti. Daha sonra sahne alan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ise birbirinden hareketli parçalarla yüzlerce kişiyi coşturdu. Gecenin sonunda şefliğini Mustafa Akça'nın yaptığı 'Öğretmenler Orkestrası'nın çaldığı birbirinden güzel paçaları farklı branşlarda eğitim veren öğretmenler Yeşim Yeşil Şentut, Güneş Akça, Esra Erdoğan Kaya, Aysur Tor, Evin Yaşın Gürbüz, Orkun Erol ve İbrahim Çelik seslendirdi. Öğretmenlerin performansı, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Organizasyonun sonunda öğretmenlere çiçek ve plaket takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

Öğretmenlerin konseri büyük ilgi gördüÖğretmenlerin konseri büyük ilgi gördüÖğretmenlerin konseri büyük ilgi gördüÖğretmenlerin konseri büyük ilgi gördü

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Kastamonu'da öğretmene şiddete tepkiKastamonu'da öğretmene şiddete tepki
Kışla tellerini Yunan sınırı zannetti! Gözaltına alındıKışla tellerini Yunan sınırı zannetti! Gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kışla tellerini Yunan sınırı zannetti! Gözaltına alındı

Kışla tellerini Yunan sınırı zannetti! Gözaltına alındı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.