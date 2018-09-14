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Öğretmenlerin mazerete bağlı 2. ek yer değiştirme sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Öğretmenlerin mazerete bağlı 2. ek yer değiştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının "http://atama.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, mazerete bağlı 2. ek yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı 2. ek yer değiştirme sonuçları belli oldu.

Sonuçlara, Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

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