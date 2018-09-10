Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, mazerete bağlı ek yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı ek yer değiştirme sonuçları belli oldu.

Sonuçlara, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

