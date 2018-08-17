Öğretmenlerin mesleki çalışma programı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmene yönelik 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenecek eylül dönemi mesleki çalışma programının detayları belirlendi.
Bakanlığın internet sitesinden, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan eylül dönemi mesleki çalışma programı yayımlandı.
Çalışma programının, öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak, öğretmenlere yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlayıp uygulamak amacıyla oluşturulduğu kaydedildi.
Buna göre iki hafta sürecek mesleki çalışma programı 3-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programın birinci haftasının başladığı 3 Eylül Pazartesi, TRT Okul'dan canlı olarak yapılacak yayınla öğretmenlere hitap edecek.
Gelecek senenin, 30 Haziran'da hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilecek olması sebebiyle, Sezgin'in "Bilim Tarihi Sohbetleri" kitabı öğretmenlerce okunarak tartışılacak.
- "Bir milyon öğretmen, bir milyon fikir"
Öğretmenlerin güncel eğitim yöntemleri konusunda farkındalık kazanmalarını ve tecrübeleri çerçevesinde Bakanlık politikalarının gelişimine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla "Bir milyon öğretmen, bir milyon fikir" faaliyeti yapılacak.
Bu kapsamda, belirlenen konularla ilgili öğretmenlerin görüş ve önerileri alınarak, il milli eğitim müdürlüklerine bağlı ARGE birimlerine iletilecek.
Ayrıca, 45 kitabın yer aldığı "örnek kitap listesi" ve 50 filmin olduğu "örnek film listesi"ndeki eserler, öğretmenlerle paylaşılacak.
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