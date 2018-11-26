Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden yapılandırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişimini yeniden yapılandırdıklarını belirterek, "Temel olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir mesleki gelişim modelini benimsiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, UNICEF iş birliği ve Erciyes Üniversitesi koordinatörlüğünde, başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocuklara hizmet sunan eğitim personeli kapasitesini güçlendirme ve her çocuğun kaliteli kapsayıcı bir eğitime erişmesi amacıyla uygulanan "Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi" programının tanıtım toplantısı bir otelde düzenlenen törenle başladı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, törende yaptığı konuşmada, öğretmen yetiştirmenin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin eğitim alanında gerçekleştirilecek her türlü reformun merkezinde yer aldığını ifade etti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun bir yenilik iddiası olduğunu belirten Boyacı, "Bu yeniliklerin müttefiklere ihtiyacı vardır. Bu müttefikler, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizdir." dedi.