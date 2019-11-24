HABER

Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar

Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.

Adapazarı ilçesindeki Karaosman İlkokulu'ndan 48 yıl önce mezun olan 25 arkadaş, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak bir araya geldi.

Grup, sınıf öğretmenleri 76 yaşındaki Yıldız Mutlu'ya sürpriz ziyaret yaparak, okul günlerini andı.

Emekli öğretmen Yıldız Mutlu, öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepinizin ayaklarına sağlık. Ne mutlu ki bana sizleri yetiştirmişim ve sizlere faydam olduysa ne mutlu bana, Allah hepinize iyi günler göstersin, sağlık sıhhat versin. Bir öğretmenin en önemli birikimi, aradan geçen uzun yıllara rağmen kendisini hatırlayan öğrencileridir." şeklinde konuştu.

Buluşmaya Çorlu'dan gelen Sabriye Parlak da ilkokuldan mezun olmasının ardından sürekli arkadaşlarını bulma arzusu içerisinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden arkadaşlarını aramaya başladığını ve bazılarına ulaştığını anlatan Parlak, "48 yıl sonra bir araya gelerek, hasret giderdik ve 48 yıllık arayı kapattık. Hala kendimizi okulda zannediyoruz, öğretmenimizle birlikte bir aradayız. Benim ikinci annem öğretmenim ve idolüm, yıllardır kendime onu örnek almışımdır." dedi.

Muharrem Kaplan da yıllar sonra bir araya gelip buluşmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerine duydukları sevgi sayesinde, arkadaşlarıyla buluştuklarını ifade etti.

Kaplan, sosyal medya kullanılmaması halinde bir araya gelemeyeceklerine işaret ederek, buluşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin ettiÇaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
'Öğretmenler Günü' etkinliğinde evlilik teklifi'Öğretmenler Günü' etkinliğinde evlilik teklifi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlkokul arkadaşları 48 yıl sonra bir araya geldi sakarya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenini dövdüler

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenine dayak

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.