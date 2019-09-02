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Öğretmenlerinin "sesi" görme engelliye ışık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğuştan görme engelli Ramazan Şimşeker, öğretmenlerinin okuduğu ders kitaplarını ve test sorularını dinleyerek hazırlandığı YKS'de, sözel puan türünde ilk 3 bin öğrenci arasında yer aldı - Şimşeker büyük azim ve çabası sonucu YKS sözel puan türünde elde ettiği başarıyla hayalindeki Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanmayı başardı -Şimşeker: - "Görememek engel değil, engelliler isterse başarabilir"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde görme engelli Ramazan Şimşeker, öğretmenlerinin desteğiyle hayalindeki üniversiteyi kazandı.

Halk arasında "tavuk karası" diye bilinen gece körlüğü nedeniyle etrafındaki her şeyi sadece silüet olarak görebilen Şimşeker, okuma azmiyle engellilere örnek oldu.

Liseden sonra öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için gittiği özel eğitim kurumunda öğretmenlerinin okuduğu ders kitaplarını ve test sorularını dinleyerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Şimşeker, YKS sözel puan türünde Türkiye 3 bin 352'ncisi oldu.

Şimşeker, elde etti başarının ardından yaptığı tercihle Ege Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümüne yerleşti.

Şimşeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel eğitim kurumundaki öğretmen ve arkadaşlarının desteğiyle sınava hazırlandığını söyledi. Şimşeker, görme yetisi olmadığı için başlarda büyük endişe yaşadığını ancak öğretmenlerinin desteğiyle bunu aştığını dile getirdi.

Şimşeker, günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, "Öğretmenlerim paragraf sorularını kolay çözmem için bana sürekli kitap okudu." ifadelerini kullandı.

Göremediği için matematik ve fizik sorularını çözemediğini, bu nedenle sözel bölüm okumayı tercih ettiğini aktaran Şimşeker, çabası ve öğretmenlerinin desteğiyle Ege Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Şimşeker, "Benim gibi görme engelli olanlar hayata küsmemeli. Görememek, okumaya ve hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değil." dedi.

Öğrencilerden Özcan Gökalp da Şimşeker'in başarısından dolayı onunla gurur duyduklarını belirterek, "Ramazan'ın başarısı bizlere de örnek oldu. Özverili çalışmanın sonucunda hayalindeki okulu kazandı." dedi.

- "İlk geldiğinde buna sadece hayal olarak bakıyordu"

Öğretmen Fatma Sis ise Şimşeker'in özel durumu nedeniyle onunla her gün birebir soru çözdüklerini söyledi.

Şimşeker'in çok azimli bir öğrenci olduğunu belirten Sis, şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir başarı elde etti. Sınav sonuçlarının açıklandığı gün inanılmaz derecede duygulandım. Bizim için bir gurur kaynağıydı. Daha çok onun başarısıydı. Çok güzel yerlere geleceğine eminim. Türkçe öğretmenliği onun hayaliydi. Buraya ilk geldiğinde buna sadece hayal olarak bakıyordu. Bunu birlikte başardık. Böyle bir başarıya imza attığımız için gerçekten çok mutluyum."

Öğretmen Salih Gökalp da engelli öğrencisinin gösterdiği başarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Büyük bir başarı hikayesi olduğu için nedenle gururlandık." ifadelerini diye konuştu.

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