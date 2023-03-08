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  4. Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Bakan Özer duyurdu: 1 yıl erteliyoruz…

Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Bakan Özer duyurdu: 1 yıl erteliyoruz…

08.03.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Özer yaptığı açıklamada deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini belirtti.

Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Bakan Özer duyurdu: 1 yıl erteliyoruz…

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmî yazı, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle on ili kapsayan bölgede olağanüstü hâl ilan edildiği ve Elazığ'ın da daha sonra afet bölgesi kapsamına alındığı anımsatılan yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi.

Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

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