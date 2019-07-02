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"Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış ortaya koyacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda düzenlenen Öğretmenin Güçlendirilmesi Çalıştayı'nın açılışında, öğretmenlik mesleğine yön veren paydaşlarla bir araya geldi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Burada atılacak adımlar, öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet edecek şekilde genişleyecek. Gerek mevzuat açısından gerekse de fiziksel ve sosyal şartlar açısından imkanlar ölçüsünde yeni bir bakış ortaya koyacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenin Güçlendirilmesi Çalıştayı'nda atılacak adımların, tüm öğretmenlere sirayet edecek şekilde genişletileceğini vurgulayarak, "Gerek mevzuat açısından gerekse de fiziksel ve sosyal şartlar açısından imkanlar ölçüsünde yeni bir bakış ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen Öğretmenin Güçlendirilmesi Çalıştayı'nda, öğretmenlik mesleğine yön veren paydaşlarla bir araya geldi.

Öğretmenlerin kurumsal yapı içinde ve sosyal alanda güçlendirilmesine yönelik olarak öğretmenler, yöneticiler, akademisyenler, öğrenci, veli ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Selçuk, öğretmenin güçlendirilmesinin ortak meseleleri olduğunun altını çizdi.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve öğretmenlerin güçlendirilmesinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun temellerini oluşturduğunu aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu bizim en büyük çözümümüz, umudumuz, geleceğimiz akademisyeninden öğrencisine, çalışma hayatı temsilcisinden velilerimize, öğretmenle temas eden tüm paydaşlarımızla bugün buradayız. Eğer bir öğretmenimizin evinde, sokakta bütün ortamlarda ne yaşadığını ne hissettiğini derinleştirebilirsek bu ortamların iyileştirilmesi için tedbirler düşünebiliriz.

Çalıştay, bu manada çok önemli ve değerli. Burada atılacak adımlar, öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sirayet edecek şekilde genişleyecek. Gerek mevzuat açısından gerekse de fiziksel ve sosyal şartlar açısından imkanlar ölçüsünde yeni bir bakış ortaya koyacağız."

Açıklamada ayrıca, çalıştayda öğretmenlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, mesleki gelişim fırsatları sağlanması, statülerinin, öz yeterliliklerinin güçlendirilmesi, özerkliklerinin desteklenmesi, yönetimin parçası yapılması gibi konu başlıklarında çalışma grupları oluşturularak, stratejilerin geliştirildiği kaydedildi.

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