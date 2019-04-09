HABER

Öğretmenliği bırakıp baba mesleğine başladı, ayda 2 bin ürün üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de 9 yıl anasınıfı öğretmenliği yapan Ayşe Dinler (36), öğretmenlikten istifa ederek baba mesleği tekstil sektörüne girdi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de 9 yıl anasınıfı öğretmenliği yapan Ayşe Dinler (36), öğretmenlikten istifa ederek baba mesleği tekstil sektörüne girdi. Kent merkezinde kiraladığı evde tekstil atölyesini kuran Dinler, 5 personelle aylık 2 bin ürün üretiyor. Hibe desteğiyle iş alanını geliştiren Dinler, 300 kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor. Anasınıfı öğretmeni Ayşe Dinler, 2016 yılında mesleğinden istifa ederek, baba mesleği olan tekstil sektörüne girdi. Kent merkezinde atölye kurma girişiminde bulunan Dinler, işyeri kiralarının pahalı olmasından dolayı bir daire kiraladı. 2 personelle işe başlayan Dinler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) sunduğu projeyle 150 bin lira destek aldı. Aldığı desteğin ardından işini geliştiren Dinler, işçi sayısını 5'e çıkardı. Dinler, ayda 2 bine yakın ürün üretilen atölyedeki işçi sayısını 300'e çıkarmayı amaçlıyor. 'AYLIK 2 BİNE YAKIN ÜRÜN ÜRETİYORUZ' Dinler, önümüzdeki dönemlerde geliştireceği projeyle 300 kişiye istihdam alanı oluşturmayı hedeflediğin ifade ederek, "9 yıl ana sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra, baba mesleğini yaşatmak için bıraktım. İşe ilk olarak ev tutarak başladım. Dükkan kiraları yüksek olduğu için ev tutmak daha cazip geldi. Ben dahil olmak üzere 2 personel ile ev tekstil ürünleri yapmaya başladık. Aylık 2 bine yakın ürün üretiyoruz. Bunu iç piyasaya pazarlamaya başladık. KOSGEB'ten 150 bin liralık destek alarak makine ve çeşitli materyal alımları yaptım. Fırat Kalkınma Ajansı'ndan da destek almayı düşünüyorum. Buradan destek alırsam, 1000 metre karelik başka bir alana taşınarak kendi markamla dış piyasaya hazırlayacağım. Çalışanların sayısını da 300'e çıkarmayı hedefliyorum" dedi. Bingöl'de kalifiye personel bulmakta güçlük çektiğini anlatan Dinler, "Bingöl'de personel sıkıntımız var. Yatırımcıların buraya gelmesini bekliyoruz. Ne kadar yatırım olursa, eleman potansiyelimiz de o kadar iyi olur. Buradaki insanlarımız çalışmak istiyor. Fakat bugüne kadar buraya ciddi bir yatırım yapılmamış. Toplu olarak çalışma alanları olmadığından bireyler bir arayış içerisindeler" diye konuştu.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Üniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyasıÜniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyası
Mazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldıMazgal giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.