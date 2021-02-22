Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu! Şimdi paraya para demiyor

İmamoğlu ilçesinde özel okulda Fen Bilimleri öğretmeni Kasım Mesutoğlu öğretmenliği bırakarak devlet desteği ile tavşanlara yatırım yaptı. Etlik tavşan üretim çiftliğine 9 ay önce 3 bin 500 TL sermaye ile 10 tavşan alarak başlayan Kasım Mesutoğlu (37) tavşanların 5 kilogram ağırlığında olduğunu, dişi tavşanların tavşan üretiminde, erkek tavşanların kesimde kullanıldığını kaydetti.

10 TAVŞANLA BAŞLADI, ŞU ANDA BİNLERCE TAVŞANI VAR

Birçok ırkta etlik tavşan üretimi yaptıklarını belirten Mesutoğlu, "Farklı ırklarda kalecik siyahı, Alman kelebeği ve Yeni Zelanda ırklarında tavşanlarımız var. 10 tavşan ile başladım. Bin anaç tavşanımız var. Yavrularla birlikte birkaç bin tavşanımız var" dedi.

PROTEİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Tavşan etini diyetisyenlerin protein ihtiyacını karşılamak için önerdiğini belirten Mesutoğlu, "Kuveyt, Bahreyn, Dubai başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde talep var. Yurt içerisinde sahil illerimizde ve İstanbul’da lüks restoran mutfaklarından talep var. Şu an taleplere yetişemiyoruz. Bin anaç tavşan var ama talepleri karşılayacak durumda değiliz. Tavşanın derisi, kulakları, gübresi, bağırsakları farklı sektörlerde değerlendiriliyor. Bir tavşan 350 TL civarında satılıyor. Sadece erkek tavşanlardan yemeklik oluyor" diye konuştu.