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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 300 binden fazla aday katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Pazar günü yapacağımız KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 332 bin 814 aday katılacak. Sınavda 41 bin 874 kişi görev alacak" - "Bu yıla kadar 16 branşta yapılan sınav, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve İmam-Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği branşlarının da eklenmesiyle bu yıl 18 branşta uygulanacak" - "Ayrıca ÖABT geçtiğimiz yıl 17 ilde yapılmaktaydı, bu yıl 30 ilde yapılacak. Daha önce 50 sorudan oluşan bu testler kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl 75 soruya çıkartıldı"

BURCU ÇALIK - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) pazar günü düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) 332 bin 814 adayın katılacağını ve sınavda 41 bin 874 kişinin görev alacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPSS kapsamında 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak ÖABT ve aynı gün 14.45'te düzenlenecek ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı'na katılacak adaylarla ilgili bilgileri paylaştı.

ÖABT'de uygulanacak testlerde alanlara göre 120 ve 150 dakika süre verileceğini belirten Aygün, "KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) 332 bin 814 adayımız katılacak ve sınavda toplam 41 bin 874 kişi görev alacak." dedi.

Aygün, bu yıl ÖABT'te bazı yeniliklerin olduğuna işaret ederek, şunları belirtti:

"Bu yıla kadar 16 branşta yapılan sınav, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve İmam-Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği branşlarının da eklenmesiyle bu yıl 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT geçtiğimiz yıl 17 ilde yapılmaktaydı, bu yıl 30 ilde yapılacak. Daha önce 50 sorudan oluşan bu testler kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl 75 soruya çıkartıldı. Adaylarımız, sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacaklara da kolaylıklar diliyorum."

- Öğretmenlik alanlarında 18 test uygulanacak

ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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