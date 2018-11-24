EDİRNE (AA) - Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, anıta çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından öğretmen, öğrenci ve protokol üyelerinden oluşan kortej bando eşliğinde halk eğitim merkezine geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, halk eğitim merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her mesleğin kutsal olduğunu söyledi.

Ancak toplumun belli mesleklere ayrı bir değer verdiğini belirten Canalp, "İlkokul çağında öğretmenler öğrencilerine 'İleride ne olmak istiyorsun' diye sorduğunda en çok söylenilen meslek, öğretmenliktir. Öğretmenlik her çocuğun hayalindeki meslektir. Tabii meslek tercihlerimiz daha sonra değişime uğramıştır." dedi.

Öğretmenlerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde insanları derinden etkileyen kişiler olduğunu dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"Ailenin dışında en büyük etmen okuldur ve öğretmenlerdir. Öğretmenler sadece öğrencileri değil, toplumu da şekillendirirler. Toplum bizlerin toplamından oluşuyor. Biraz geriye gidin ve bakın, mutlaka sizi derinden etkileyen bir öğretmeniniz vardır. Bazen sırf sadece o öğretmeniniz tavsiye ettiği kitaplar sizi derinden etkilemiştir. Bu gerçeğin çok farkında olan ve bizlere çok iyi rehberlik etmiş olan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sizlerin eseri olacaktır' diyerek bunu anlatmıştır."

Canalp, toplumun yetişmesi açısından öğretmenlerin üzerine ağır bir yük ve vebal olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program sunuldu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin öğretmenlik andını okuduğu programda, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

