Öğretmenlik için fazla ateşliydi… Şimdi servet kazanıyor!

Kuzey Carolina'lı genç kadın, sosyal medya platformu OnlyFans'ta içerik oluşturan kullanıcıların ilk yüzde 0,9'u arasında yer alıyor. Kendini "profesyonel metres" olarak tanımlayan genç kadın, ek işi patronu tarafından ortaya çıkarılınca tarih öğretmeni olarak çalıştığı ortaokuldaki işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Model, o zamandan beri "normal" bir işe girmekte zorlandığını, çünkü güzelliğinin iş görüşmeleri sırasında nesnelleştirilmek de dahil çok fazla soruna neden olduğunu söyledi.

Çok seksi olmanın kendisi için her zaman biraz sorun olduğunu söyleyen genç kadın "Şimdi kendime o kadar güveniyorum ki, benimle görüşme yapan erkekler için fazla korkutucuyum." dedi. Katıldığı bir iş görüşmesinde mağaza müdürünün uygunsuz tavrının ardından kendisine bu alanda başarılı olacağımı düşündüğü için 'Modellik yapmayı hiç düşünmüş müydün?' diyerek görüşmeyi sonlandırdığını anlattı.

Amy, eğitim sektöründen ayrıldığından beri, OnlyFans sayfasında tam zamanlı olarak çalışıyor. Erkekler konusunda uzmanlaştığını, yasak aşkların nedenlerine ve gizlenme biçimlerine dair çok fazla fikir edindiğini söylüyor.

'MEMNUN OLMADIKLARI İÇİN...'

Amy'ye göre, erkeklerin aldatmasının en önemli nedenlerinden biri cinsellik. Genç kadın yatak odasında partnerlerini "memnun" edemedikleri için eşlerini suçlu buluyor. "Aldatan erkekler cinsellik konusunda heyecan vericidir, çünkü yıllardır memnun olmadıkları için beni heyecanlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar." dedi.

"30'lu veya 40'lı yaşların sonundaki erkeklere yöneliyorum çünkü çok daha romantikler. Finansal açıdan istikrarlı ve cinsellikye deneyimliler. Eşlerinden çok bana harcıyorlar. "dedi. Paralı hediyeler yerine nakit parayı tercih ettiğini söyleyen genç kadın, aşıklarının biriktirerek almayı planladığı 500.000 dolarlık evi hemen hemen satın aldığını söyledi. "Faturalarımı ödemek ve kendimi şımartmak için paralarını alıyorum ve her ay 50.000 dolardan fazla hediye alabiliyorum." dedi.



