Son dakika: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı iddialara son noktayı koydu

Son dakika: Sosyal medyada Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımlar yapılmış ve konu gündem olmuştu. Ortaya atılan iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

