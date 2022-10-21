ÖĞRETMENLİK KPSS PUANI 2022: Öğretmenlik KPSS puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Öğretmenlik puan türü ve puanları KPSS sonuçları sonrası merak konusu oldu. Öğretmenlik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin detaylar merak edilirken öğretmen alımlarına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. İşte 2022 KPSS lisans Öğretmenlik taban puanları ve detaylar…

ÖĞRETMENLİK KPSS PUANI NEDİR?

KPSS öğretmenlik puan türü KPSS P121'dir.

İşte KPSS öğretmenlik puan türü ve branşlar:

KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği

KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği

KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği

KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği

KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği

KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği

KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği

KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)

KPSSP121-14 Rehber Öğretmen

KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği

KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği

KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği

KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklandı.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenilebiliyor.

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

