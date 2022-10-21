ÖĞRETMENLİK KPSS PUANI 2022: Öğretmenlik KPSS puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Öğretmenlik puan türü ve puanları KPSS sonuçları sonrası merak konusu oldu. Öğretmenlik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin detaylar merak edilirken öğretmen alımlarına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. İşte 2022 KPSS lisans Öğretmenlik taban puanları ve detaylar…
KPSS öğretmenlik puan türü KPSS P121'dir.
İşte KPSS öğretmenlik puan türü ve branşlar:
KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği
KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği
KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği
KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği
KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği
KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)
KPSSP121-14 Rehber Öğretmen
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklandı.
2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenilebiliyor.