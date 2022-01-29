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Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktı mı?

29.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirip, mesleki yükselişi sağlayacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla meclise sunulmuştu. Kanun teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından kabul edildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktı mı?

Yapılan teklif görüşmelerde onaylanan Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kutsal sayılan öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; ‘öğretmen', ‘uzman öğretmen' veya ‘başöğretmen' olarak üç kategoriye ayrılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öğretmenlerin haklarını esas alan Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Bu kanunla birlikte öğretmenlerin verimliliklerinin artırılması planlanıyor. Öğretmenler mesleğe başladıktan sonra eğer 10 yılı doldurdularsa, uzman öğretmenlik sınavına girecekler ve bu sınavdan başarılı olurlarsa uzman öğretmen olabilecekler.
Uzman öğretmen statüsüne çıkan öğretmenler, 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip başöğretmenlik şansı elde edecekler. Her iki aşamada da sınav yapılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

TBMM tarafından onaylanan Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği kariyer meslek olarak adlandıran mesleki gelişimler ile hem bir kariyer basamağı sunan hem de özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlayan bir kanun teklifidir.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU HANGİ MADDELER YER ALIYOR?

Öğretmenlik mesleği, adaylık sürecinden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Böylece öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanabiliyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi hedefleniyor.

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Öğretmen
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