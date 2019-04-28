HABER

Öğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy'de babasının sağlık sorunları nedeniyle işlettikleri fırının başına geçen Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü mezunu Çağlayan Tozlu (34), yöreye özgü uzun süre tazeliğini koruyan harç ekmeği üretiyor.

Öğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyor

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy'de babasının sağlık sorunları nedeniyle işlettikleri fırının başına geçen Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü mezunu Çağlayan Tozlu (34), yöreye özgü uzun süre tazeliğini koruyan harç ekmeği üretiyor.
Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümünü 2008 yılında dereceyle tamamlayıp mezun olan Çağlayan Tozlu, askerlik görevlinin ardından babasının sağlık sorunları nedeniyle memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Araköy'e gelerek, işlettikleri fırının başına geçti. Çocukluk yıllarında ekmek yapmayı öğrenen Tozlu, yöreye özgü uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen harç ekmeği üretip, baba mesleğini sürdürmeye başladı.
Harç ekmeği geleneğini severek sürdürdüğünü belirten Çağlayan Tozlu, "2004- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği'ni okudum. Askerliğimi yaptım, daha sonra dedemizin, babamızın mesleği olan harç ekmeğinin imalatına geçmeye karar verdim. Severek mesleğimize başladık. Sonra bu işi ele aldım, haftanın 7 günü pazara giderek ekmeğimizi satıyoruz. Bizim yaptığımız ekmek tamamen doğaldır. Uzun süre tazeliğini koruyan bir ekmektir. Bu ekmeği 7-10 gün bir aile evinde tüketebilir. Ekmek buzdolabında muhafaza edilirse, uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Geleneğimizi severek sürdürüyorum. Ekmeğe hayli ilgi var. Kent dışından, ülke dışından siparişler geliyor" dedi.
'OĞLUMU OKUTTUM'
Çağlayan Tozlu’nun annesi Zeyfi Tozlu da eşinin ameliyat olması üzerine oğlunun işi devraldığını anlatarak, "Çağlayan'ı okuttum, 4 yıllık üniversitesini bitirttim. Eşim kalbinden ameliyat oldu. Ameliyat olunca, ekmek işini devam ettiremedik. Ben de oğlum Çağlayan’a 'Baban ameliyat oldu, sen gel bu işin başında dur' dedim. O da sağ olsun geldi" diye konuştu.
Köyde, 1 asırdır süren gelenekle; ekşi mayadan üretilip, taş fırında pişirilmesiyle doğal koşullarda 7, buzdolabında ise 10 gün boyunca tazeliğini koruyan harç ekmeği, gelen siparişler üzerine yurt içi ve yurt dışına kargoyla gönderiliyor.

FOTOĞRAFLI

Öğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyorÖğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyorÖğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyorÖğretmenlik okudu, şimdi köyünde harç ekmeği yapıyor

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlarSis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlar
Maskeli ötleğenlerin yuva inşasıMaskeli ötleğenlerin yuva inşası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.