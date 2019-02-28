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Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi, Ayvacık'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen F.D., Ayvacık'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi, Ayvacık'ta yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen F.D., Ayvacık'ta jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve 1,5 yıldır aranan F.D., Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde saklandığı evde yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi F.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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