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OGS HGS değişimi ücretli mi? OGS'yi HGS'ye çevirme nasıl yapılır?

08.11.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGS, Otomatik Giriş Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle şehirler arası yolculuk yapanların kullandığı sistemlerden biridir. Kullanılış amaçları trafiği ve geçiş sistemlerindeki problemleri gidermektir. OGS daha hızlı bir sistem olarak kullanılmaktadır. HGS ile birçok yönden benzerliği bulunmaktadır. OGS ve HGS geçiş ücretleri de değişkenlik göstermektedir. OGS'yi HGS'ye çevirme nasıl yapılır?

OGS HGS değişimi ücretli mi? OGS'yi HGS'ye çevirme nasıl yapılır?

OGS sistemi araç içerisinde bulunan sistemlerden biridir. Köprü ve otoyollardan geçen araçlarda kullanılan sistemlerden biridir. Trafik sıkışıklığını indirgemesi için kullanılmaktadır ve asal olarak herkesin kullanması zorunludur. Ücretli yollarda kullanılan sistemlerdir, gişelerde anten sistemi bulunur. Araç içerisinde bulunan etiket ile gişelerden ücret kesintisi yapılmaktadır. Çeşitli köprülerde ücret sırasını girmeden kolaylıkla ödemenin yapıldığı sistemlerden biridir. HGS, PTT tarafından denetlenen sistemlerden biridir. Hızlı Geçiş Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli köprü geçişlerinde ve otoyollarda kullanılmaktadır. Ödemenin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan sistem çeşitlerinden biridir. OGS sistemi yasal olarak iptal edildikten hemen sonra Hızlı Geçiş Sistemi devreye girmiştir. OGS ve HGS değişimi yapılabilir ancak bunun için bazı şartlar vardır.

OGS HGS değişimi nasıl yapılır?

Köprü geçişlerinde ücretler HGS sistemi üzerinden kesilmektedir. Kameralı sistem ile kesintiler HGS etiketi üzerinden yapılmaktadır. OGS sistemi üzerinden plaka değişikliği yapılabilir. OGS sisteminin kayıtlı olduğu banka ile görüşerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. OGS HGS değişimi yapabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. OGS'yi HGS'ye çevirme aşamaları:

  • Öncellikle OGS sistemine geçiş yapılan bankayla görüşülmesi gerekmektedir.
  • Başvuru yapıldıktan belirli bir süre OGS sistemi iptal edilmektedir.
  • HGS sistemine geçebilmek için HGS hesabı açılmaktadır.
  • Açılan HGS sistemini kullanabilirsiniz.

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OGS’den HGS’ye geçiş ücretli mi?

OGS cihazlarının ücretsiz HGS etiketleri ile değişim süreci etiket tipi sistemine geçiş yaparak tamamlanır. Anlaşmalı bankalar üzerinden geçiş işlemlerini yapabilirsiniz. Etiket tipi HGS sistemine geçildikten sonra ücretli köprü geçişlerinden de yararlanabileceksiniz. OGS sisteminden HGS sistemine geçiş yapıldıktan hemen sonra yolculuğa çıkabilirsiniz. Sistem üzerinden başvuru yapıldıktan hemen sonra HGS sistemine geçiş yapılmaktadır. Sistemler arası geçiş ücretleri HGS sisteminden yapılmaktadır. OGS sisteminizde bakiye bulunuyorsa kayıtlı olan kredi kartınıza yükleme yapılacaktır. Bakiyeyi HGS sistemine aktarmak için ise anlaşmalı bankalarla görüşülmesi gerekmektedir.

HGS etiketini aracınıza yerleştirdikten hemen sonra HGS sisteminizin bakiyesini güncelleyerek yolculuğa çıkabilirsiniz. HGS sisteminde de belirli tutarın altına düşmemeniz gerekmektedir. Bakiye sistemini sıklıkla kontrol etmeniz gerekmektedir. Yetersiz bakiye ile yolculuk yapıldığında HGS sisteminden uyarı gönderilİir. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde cezai işlem uygulanmaktadır.

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