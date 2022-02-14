OGS kaldırıldı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklaması sonrası çok sayıda vatandaş internet üzerinde konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi OGS kaldırıldı mı? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS geri ödemeleri nasıl yapılacak? konu başlıklarını internette aratıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklaması ve OGS ( Otomatik Geçiş Sistemi) ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

OGS KALDIRILDI MI?

OGS kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı belirtildi.

OGS'Sİ OLANLAR NE YAPACAK?

Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.

OGS GERİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; OGS cihazları bankalar aracılığıyla her hangi bir ücret alınmadan HGS etiketine dönüştürülebilecek.

OGS NE ZAMAN KALKIYOR?

OGS uygulaması 31 Mart Perşembe günü itibariyle kalkıyor.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA 'OGS' AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu ifade edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü; iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart’tan itibaren OGS’nin kaldırılacağını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir”



