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Öğüdünü paylaşmıştı! Ebru Şancı'nın anneannesi Esra Erol'da evlenmiş

13.01.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı yorumcu olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Son olarak anneannesinin öğüdü paylaşan Ebru Şancı'nın anneannesi ile ilgili bomba bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Ebru Şancı'nın anneannesi Esra Erol'da evlenmiş.

Öğüdünü paylaşmıştı! Ebru Şancı'nın anneannesi Esra Erol'da evlenmiş

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı Magazin Masası programında yorumculuk yapıyor. Magazin gündemine dair yorumlarıyla zaman zaman gündeme gelen Şancı bazen de ailesine dair küçük anekdotlar anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde anneannesinin bir öğüdünü paylaşan Şancı ile ilgili bir detay ortaya çıktı.

Anneannesinin "Bir erkeğin üç bardağı varsa ikisini kır, dördüncüyü yapma sonra seni beğenmez. Erkeğin üstüne koymaya çalışma" öğüdünü canlı yayında paylaşan Ebru Şancı'nın anneannesi meğerse 2010 yılında Esra Erol'un programında evlenmiş.

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Ebru Şancı bu konuya dair yıllar önce şu yorumu yapmıştı: "Bir baktım takmış İngiltere Kraliyet ailesinden şapkasını evlenmiş."


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Ebru Şancı
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