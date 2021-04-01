Oğul Biden'dan itiraf: Kazandığım paraları uyuşturucu ve alkole harcadım

Hunter Biden'ın anılarını anlattığı ve yakın zamanda piyasaya sürülecek 'Beautiful Things' adlı kitabın bir kopyasını ele geçiren Washington Post gazetesinin haberine göre Hunter Biden, hayatının büyük bölümünde uyuşturucu ve alkol bağımlılığından mustarip olduğunu ifade etti.

Hunter Biden, "Sadece son beş yıl içinde, yirmi yıl süren evliliğim dağıldı, yüzüme tabancalar dayandı, bir noktada tamamen ortadan kayboldum, I-95 otoyolunda geceliği 59 dolar olan bir motelde yaşadım ve ailemi kendi korktuğumdan da fazla korkuttum" ifadelerini kullandı.

Burisma şirketinde kazandığı paranın alkol ve uyuşturucu bağımlılığını körüklediğini belirten Hunter Biden, bunun ailesiyle ilişkilerine ve kariyerine zarar verdiğini yazdı.

Hunter Biden, "Eğer şans verilseydi, Başkan Donald Trump'ın ilk azil davasının merkezinde bulunan gaz şirketinin yönetim kuruluna yeniden girmezdim, ancak orada yaptığım işin etik dışı olmadığı konusunda kararlıyım" diye ekledi.

Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden önce Hunter'ın bilgisayarından çıkanlarla ilgili iddialar gündeme gelmişti.