Oğul veren arılar ağaçlara kümelendi

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, arıların oğul vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Arı kolonilerinin üremesiyle kovanlara sığmayan oğul arılar, ağaçlara, eşya ve tahta parçalarının üzerine kümeleniyor.

Bal üreticileri, oğul arıları kümelendikleri yerlerden kovan içine alarak üretimi artırmaya çalışıyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde gezginci bal üretimi yapan Mustafa Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zengin bitki örtüsüyle Kars'ın Türkiye'de önemli bir bal üretim merkezi olduğunu söyledi.

Çoşkun, kovanlarda mevcudun artmasıyla arıların fazla olan arıların bir kısmının kovan dışına çıkarak kendilerine yer bulmaya ve yeni koloni oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Coşkun, "Arı kovanda sıkışık vaziyette olduğu zaman mecburen kap değiştirmek ister. Yani kendine yeni kovan arar. Ana arı hazırlar fazla olan arıları dışarı sevk eder." dedi.

Çıplak elleriyle arılara dokunabildiğini ifade eden Çoşkun, şunlrı kaydetti:

"Arılarımız Karadeniz Kafkası ırkı olduğu için sakindir, kolay kolay saldırmaz. Bal üretimi iyidir ve organik bal üretimi yapıyoruz. Oğul arılardan yakalayabildiklerimizi alıyoruz, yakalayamadıklarımız doğada kalıyor. Şu anda hazırda kovan yok, yaklaşık bir iki saat ağaç üzerinde bu oğul arılar bekleyecek."

