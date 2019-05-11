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Oğul veren arılar vatandaşı hayran bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oğul veren bir arı sürüsü ilçe merkezindeki bir ağaca kondu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oğul veren bir arı sürüsü ilçe merkezindeki bir ağaca kondu. Ağaca yuvalanan arılar vatandaşları hayran bırakırken, arıcılık yapan bir kişi oğul veren arıları kovana yerleştirdi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oğul veren bir arı sürüsü ilçe merkezinde bulunan bir incir ağacına konarak yuvaladı. Vatandaşların hayran bakışları arasında caddenin tek incir ağacının üzerine konan arılar izleyenleri şaşkına çevirdi. Öğle saatlerinde incir ağacına konan sahipsiz arıları caddede mali müşavirlik bürosu bulunan ve arıcılıkla uğraşan Selim Kıyak, arıları kovana yerleştirmek için 5 metrelik ağaca merdiven yardımıyla çıktı. Arıları özenle ağacın dalından alan Kıyak, kovana yerleştirdiği arıları kendisine ait arazisine götürdü.
Özel kıyafetiyle arıları alan Selim Kıyak, "Mali müşavirliğin yanında Uluderbent Mahallesi’ndeki arazimde arılarım da var. Arıcılık yapıyorum. Bu oğul kovandan çıkarak, giderken bu ağaca konmuştur. Tahminim yakınlarda bir arı kovanı vardır. Ama uzun süre burada kalmaz, uçup gidebilir, sahiplenmek daha uygundur" dedi.
Olay hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, "Bu arılar çevredeki bir kovanda ikinci ana arı çıkmasıyla birlikte oğul olarak çıkmışlardır. Bunlar 3,5 kilometre mesafeden gelmişlerdir" diye konuştu.

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