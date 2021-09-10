MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

10.09.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre; Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin gönlünü ünlü YouTuber Ala Toker’e kaptırdı.

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

İşletmeci Oğulcan Engin'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü. Bu iddia sonrası tüm gözler Oğulcan Engin'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULDU

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir magazin dergisine yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

Evliliğin kıyısından dönmüşlerdi! Ezgi Eyüboğlu’ndan eski aşkı Oğulcan Engin’e göndermeEvliliğin kıyısından dönmüşlerdi! Ezgi Eyüboğlu’ndan eski aşkı Oğulcan Engin’e gönderme

ezgi1

ALA TOKEL KİMDİR?

3 Aralık 1994'de dünyaya gelmiştir. Ala Tokel’in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılının sonlarından itibaren adını sıkça duyduğumuz YouTuber Ala Tokel'in kendisine ait bir makyaj stüdyosu bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!
Büyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyorBüyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyor
90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı hayatını kaybetti90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren not! Bu kadar para bakın ne içinmiş

Şaşkına çeviren not! Bu kadar para bakın ne içinmiş

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Mitinge izin çıktı, Fatih Altaylı isyan etti

Mitinge izin çıktı, Fatih Altaylı isyan etti

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Resmen duyuruldu: e-Devlet'te yeni dönem

Resmen duyuruldu: e-Devlet'te yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Falakacıya ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.