Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'ndan 'evlilik' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Eyüboğlu, sevgilisi ile Bodrum'da güzel bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Ezgi Eyüboğlu, "Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım'ı ilk kez izledim. Kendisi müthişti ve çok eğlenceliydi" diyerek müstakbel kayınvalidesine övgüler yağdırdı.

Gazetecilerin, "Oğulcan Bey ile evleneceğiniz yönündeki haberler doğru mu?" sorusuna ise Eyüboğlu, "Yok öyle bir şey. Doğru değil şu anda diyelim" yanıtını verdi.

Öte yandan aracına bineceği sırada ayağı kayan Eyüboğlu, düşmekten son anda kurtuldu.

Şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimi günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alarak, sevenleriyle buluşmuştu.



Sayan'ı izleyenler arasında oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu da vardı. Oğlu ve sevgilisi için "Ah Geceler" isimli şarkısını iki defa söyleyen Sayan, şarkı arasında Eyüboğlu'na "Maşallah, çok güzel ve tatlısın. Çok yakışıyorsunuz, Allah tamamına erdirsin" demişti.



