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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı mı?

28.07.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in ilişkisi hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Mutlu bir tablo çizen ve evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkında kafaları karıştıran hamle geldi.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı mı?

Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

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OĞULCAN, EZGİ'Yİ SİLMEDİ

Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.
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"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiasına Engin ve Eyüboğlu'nun ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin
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