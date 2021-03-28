MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında? Oğulcan Engin ne iş yapıyor?

Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında? Oğulcan Engin ne iş yapıyor?

28.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğulcan Engin, Survivor’da Acun Ilıcalı ile oynadığı futbol maçlarında sergilediği yetenek ile gündeme gelmişti. Oğulcan Engin, Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğludur. Engin, 9 yaşında Beşiktaş’ın minikler takımında futbol oynamaya başlamış ve 2001 yılında profesyonel anlamda lisansını almıştır. 2007 – 2008 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptanlık yapmıştır.

Oğulcan Engin, Survivor çekimleri için Dominik’e gitmişti. Geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birinci yıllarını kutlayabilmek için İstanbul’a geri dönmüştü. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ikilisinin aşkları ise, evlilik yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

Oğulcan Engin kimdir?

30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oğulcan Engin aslen Trabzonludur. Babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin, annesi şarkıcı Seda Sayan'dır.
Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.
Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minikler takımında futbol oynamaya başladı. 2001 yılında profesyonel lisansını aldı.
2007-08 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptan oldu. U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye Milli Takım forması giydi.
Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı.
Oğulcan Engin, uzun süredir Ezgi Eyüboğlu ile birliktedir.
2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu.

OĞULCAN ENGİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

OĞULCAN ENGİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2001-2003 - Beşiktaş (Altyapı) 2003 - Yıldız 2004-2007 - Beşiktaş (Altyapı) 2007-2009 - Beşiktaş A2 2009-2011 - Kasımpaşa A2 2011-2012 - Kasımpaşa
Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Diğer Haberler

Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı!

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Cemal Can Canseven kaç yaşında? Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven kimdir?

Snapchat’te videolar neden silindi? Snapchat nedir?

Snapchat’te videolar neden silindi?

Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor Birleşme Partisi saat kaçta? Survivor Birleşme Partisi fragmanı yayınlandı

Survivor Birleşme Partisi saat kaçta?

Rahatsızlanan Demet Evgar hastaneye kaldırıldı! Demet Evgar'ın sağlık durumu nasıl?

Rahatsızlanan Demet Evgar'ın sağlık durumu nasıl?

Tanem Sivar ikinci kez anne oldu! Kocası paylaştı

İkinci kez anne oldu! Kocası paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.