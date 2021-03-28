Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında? Oğulcan Engin ne iş yapıyor?

Oğulcan Engin, Survivor çekimleri için Dominik’e gitmişti. Geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birinci yıllarını kutlayabilmek için İstanbul’a geri dönmüştü. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ikilisinin aşkları ise, evlilik yolunda ilerliyor gibi görünüyor.
Oğulcan Engin kimdir?
30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oğulcan Engin aslen Trabzonludur. Babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin, annesi şarkıcı Seda Sayan'dır.
Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.
Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minikler takımında futbol oynamaya başladı. 2001 yılında profesyonel lisansını aldı.
2007-08 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptan oldu. U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye Milli Takım forması giydi.
Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı.
Oğulcan Engin, uzun süredir Ezgi Eyüboğlu ile birliktedir.
2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu.
OĞULCAN ENGİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2001-2003 - Beşiktaş (Altyapı)
2003 - Yıldız
2004-2007 - Beşiktaş (Altyapı)
2007-2009 - Beşiktaş A2
2009-2011 - Kasımpaşa A2
2011-2012 - Kasımpaşa
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