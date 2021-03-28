Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında? Oğulcan Engin ne iş yapıyor?

Oğulcan Engin, Survivor çekimleri için Dominik’e gitmişti. Geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birinci yıllarını kutlayabilmek için İstanbul’a geri dönmüştü. Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ikilisinin aşkları ise, evlilik yolunda ilerliyor gibi görünüyor.