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'Oğulcan'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı'

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğulcan Tuna'nın annesi Fatma Tuna, saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Suriye'de MİT operasyonu ile yakalanmasının ardından oğlunun mezarını ziyaret edip, "Oğulcan'ım, gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı, darısı diğerlerinin başına, kanın yerde kalmadı"dedi.

'Oğulcan'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı'

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğulcan Tuna'nın annesi Fatma Tuna, saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Suriye'de MİT operasyonu ile yakalanmasının ardından oğlunun mezarını ziyaret edip, "Oğulcan'ım, gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı, darısı diğerlerinin başına, kanın yerde kalmadı"dedi.
İlçe merkezinde 11 Mayıs 2013'teki saldırının firari sanığı Mihraç Ural'ın liderliğini yaptığı Suriye istihbaratı ile bağlantılı olduğu iddia edilen terör örgütü THKP-C Acilciler'in gerçekleştirdiği bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi ise yaralandı. Dün bu bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildiği açıklandı.
OĞULCAN'IM, GÖZÜN AYDIN
Reyhanlı'daki patlamada oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden anne Fatma Tuna, olayın planlayıcısı Yusuf Nazik'in yakalanması ve Türkiye'ye getirilmesinin saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.
Evinde, müze haline getirdiği, resimleri, özel eşyaları, bisikleti ve yatağının bulunduğu odasından açıklama yapan Fatma Tuna, "Oğulcan'ım, gözün aydın terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasına çok sevindik. Bir tarafta gözyaşı, bir tarafta sevinç var, inşallah Mihraç Ural da yakalanır. Kanınız yerde kalmaz. Aradan 6 yıl geçti. Odasını aynı şekilde koruyorum. Teröristin getirilmesinde emeği geçen tüm güvenlik görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Oğlum gözün aydın, mekânın cennet olsun" dedi.
SIRA DİĞER BARONLARDA
Baba Ahmet Tuna ise, sevinçli olduklarını belirterek, "Türkiye'nin başarılı bir operasyonla, olayın planlayıcısının getirilmesinden dolayı gurur duyduk. 11 Mayıs şehit aileleri olarak yıllarca bu olayı, bu anı bekledik. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Çünkü daha bunların baronları var. Özellikle Mehmet Gezer, Mihraç Ural, bunları da bekliyoruz" diye konuştu.
ADANA DEMİRSPOR HAYRANI
Oğulcan'ın koyu bir Adana Demirspor hayranı olduğunu ve dolabında takımın atkısını sakladığını her defasında o atkı ile resimler çekildiğini dile getiren baba Tuna, oğlunun aynı zamanda Samsunspor'u da çok sevdiğini belirterek, şöyle dedi:
"Sebebini sorduğumda 'Kurtuluş Savaşı Samsun'da başladı, o yüzden' derdi. Oğlum ile gurur duyuyorum, iyi ki Oğulcan'ın babasıyım."
MEZAR ZİYARETİ
Anne Fatma ve baba Ahmet Tuna, açıklamaların ardından Oğulcan'ın mezarını ziyaret edip, oğlunun fotoğrafını öperek, "Gözün aydın Yusuf Nazik yakalandı, darısı diğerlerinin başına, kanınız yerde kalmadı"diyerek dua etti.

FOTOĞRAFLI

'Oğulcan'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı''Oğulcan'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı''Oğulcan'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı''Oğulcan'ım gözün aydın, teröristlerden biri yakalandı'

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