Oğulları çayda kaybolan anne ve baba Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde 3 gün önce balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları devam etti. Henüz izine rastlanmayan Murat'ın babası Fesih ve annesi Behice Gündüç, çayda kaybolan oğullarının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Olay, geçen cumartesi günü önce öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Polis, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 gündür barajda yaptığı çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Murat Gündüç için Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma timi çayda, diğer ekipler de baraj kenarında çalışmalarını sürdürdü. Henüz izine rastlanmayan Murat'ın babası Fesih ve annesi Behice Gündüç, barajda kaybolan oğullarının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Çocuklarının bir an önce bulunmasını isteyen baba Gündüç, "Yapılan aramalarda daha çok ekibin arama çalışması yapmasını istiyoruz. Kendilerini benim yerime koysunlar. Oğlumun bir an evvel bulunmasını istiyorum" dedi. Anne Behice Gündüç de "Oğlumun bulunması için devletten yardım bekliyorum. 3 gündür boynu bükük bekliyoruz. Allah rızası için ekipler gelip oğlumu bulsun" diye konuştu.

