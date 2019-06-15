Oğulları tarafından sokağa atılan anne babanın gözyaşları

Adana’da oğlu tarafından sokağa atıldıktan sonra bir inşaatın giriş katına yerleşip burada kalan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Seyhan ilçesinde ilk eşi hayatını kaybeden Celal S. (63) Rahime S. (63) ile evlendi. Bu evlilikten bir erkek çocukları oldu. Çift yaşlanıp beyin damarlarında tıkanıklık meydana gelip yürümekte güçlük çekmeye başlayınca tek evladı olan E.S.’nin yanına yerleşti. Ancak burada kalmaya başlayan çift gelinlerinin kendilerine kötü davrandığını söyleyip, oğullarından yardım istedi. Kendilerini evde istemeyen oğullarına da kızan yaşlı çift, eşyalarını bir kamyonete yükleyerek Seyhan ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir apartmanın giriş katına sığındı. Burada yaşamaya başlayan çifti gören çevre esnafı yardıma koştu. S. çiftine yiyecek veren vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Yürümekte zorluk çektiğini belirten baba Celal S., öz oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığını söyleyerek, "Oğlumun hanımı çok konuşuyor yani çenesinden duramadık. Ne hizmet ediyor ne de bize bakıyor. Oğlumun hanımı ya evden git ya da buralarda durma dedi. Oğlum hiç tepki vermedi yani gitmeyin falan demedi. Oğlum daha sonra televizyonu ve evin diğer eşyalarını kırmaya çalıştı, ben de eşime hadi kalk gidiyoruz dedim. Bu inşaatta kalıyoruz zor durumdayız, gereken yerlere başvurduk ama bir şey çıkmadı. Biz babalar gününü hiç görmedik. Gençler akıllarını başlarına alsınlar kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar en önemlisi ise anne ve babalarına sahip çıksınlar. Konuşacağım çok şey var ama konuşamıyorum boğazıma düğümleniyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Anne S. ise "Ne yapalım, bizim Allah’tan başka kimsemiz yok. Kimse sahip çıkmadı kapının dışına konulduk. Bu yaşımda bu duruma düştük üzüntüden ağlıyorum. Gelinim bizi istemedi bir bardak suyu getirip masamıza koymadı. Her şeyimi ben yapıyorum bulaşığıma kadar ben yıkıyordum. Çok zorumuza gidiyor geceleri hiç uyuyamıyorum" diye gözyaşlarını tutamadı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirdi.